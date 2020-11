Dominique Aegerter in MotoE con Intact GP anche nel 2021 (Di giovedì 26 novembre 2020) Dominique Aegerter correrà nuovamente nel 2021 con il team Intact GP con l’obiettivo di vincere la coppa del mondo MotoE. Dominique Aegerter potrebbe correre nel 2021 anche nel WorldSSP Dopo l’ottima stagione di debutto con due vittorie e due terzi posti, Dominique Aegerter è stato confermato nel team Intact GP in MotoE anche per il 2021. Il pilota svizzero in questa stagione proverà a conquistare il titolo del mondiale elettrico, sfuggito in questo 2020 anche per numerosi episodi sfortunati, come quelli di Gara2 del GP dell’Emilia Romagna e Gara1 del GP di Francia. Prima di questo 2020, il miglior ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020)correrà nuovamente nelcon il teamGP con l’obiettivo di vincere la coppa del mondopotrebbe correre nelnel WorldSSP Dopo l’ottima stagione di debutto con due vittorie e due terzi posti,è stato confermato nel teamGP inper il. Il pilota svizzero in questa stagione proverà a conquistare il titolo del mondiale elettrico, sfuggito in questo 2020per numerosi episodi sfortunati, come quelli di Gara2 del GP dell’Emilia Romagna e Gara1 del GP di Francia. Prima di questo 2020, il miglior ...

EpaddockIT : Il team Dynavolt Intact GP ha annunciato l’estensione del contratto con Dominique Aegerter ???? per la stagione 2021… - RSIsport : ??????? Dominique Aegerter correrà in MotoE anche nel 2021. - dianatamantini : MOTOE - Dominique Aegerter e Intact GP, ecco il rinnovo per la stagione 2021. Dopo un ottimo esordio, nel mirino un… - DomiAegerter77 : RT @corsedimoto: MOTOE - Dominique #Aegerter e Intact GP, ecco il rinnovo per la stagione 2021. Dopo un ottimo esordio, nel mirino un unico… - corsedimoto : MOTOE - Dominique #Aegerter e Intact GP, ecco il rinnovo per la stagione 2021. Dopo un ottimo esordio, nel mirino u… -

Ultime Notizie dalla rete : Dominique Aegerter Dominique Aegerter in MotoE con Intact GP anche nel 2021 Metropolitan Magazine Dominique Aegerter in MotoE con Intact GP anche nel 2021

Dominique Aegerter correrà nuovamente nel 2021 con il team Intact GP con l’obiettivo di vincere la coppa del mondo MotoE. ? ...

FIM CEV Repsol 2020, il film della stagione

Il riassunto della stagione 2020 del FIm CEV Repsol, campionato spagnolo valevole per il trofeo mondiale Junior Moto3 ed europeo Moto2 ...

Dominique Aegerter correrà nuovamente nel 2021 con il team Intact GP con l’obiettivo di vincere la coppa del mondo MotoE. ? ...Il riassunto della stagione 2020 del FIm CEV Repsol, campionato spagnolo valevole per il trofeo mondiale Junior Moto3 ed europeo Moto2 ...