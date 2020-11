Detto Fatto, arrivano le scuse di Bianca Guaccero: “Siparietto triste” (Di giovedì 26 novembre 2020) Bianca Guaccero ci mette la faccia e chiede scusa. La conduttrice di Detto Fatto, trasmissione di Rai 2, attraverso il suo profilo Instagram ha voluto scusarsi con tutti dopo le critiche ricevute dal programma a seguito di un tutorial che insegnava alle donne a fare la spesa in maniera sexy. Un servizio ritenuto inappropriato anche dalla rete stessa che ha sospeso la messa in onda del programma. “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede… soprattutto nella difesa della categoria che rappresento.. la donna – scrive sui social la conduttrice – ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto… cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo… ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 novembre 2020)ci mette la faccia e chiede scusa. La conduttrice di, trasmissione di Rai 2, attraverso il suo profilo Instagram ha voluto scusarsi con tutti dopo le critiche ricevute dal programma a seguito di un tutorial che insegnava alle donne a fare la spesa in maniera sexy. Un servizio ritenuto inappropriato anche dalla rete stessa che ha sospeso la messa in onda del programma. “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede… soprattutto nella difesa della categoria che rappresento.. la donna – scrive sui social la conduttrice – ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto… cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo… ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - SmorfiaDigitale : Bianca Guaccero dopo la bufera su Detto Fatto : Ho sempre difeso le donne. Mi sc... - Giuseppe_981 : RT @ilpost: L’amministratore delegato della RAI l'ha definito «un episodio gravissimo» e ha aggiunto che si stanno facendo «valutazioni sul… -