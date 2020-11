Waze, per la popolare app di navigazione GPS è in arrivo il supporto alla Dashboard di Apple Car Play (Di mercoledì 25 novembre 2020) Presto la popolare app di navigazione GPS Waze supporterà la nuova modalità di visualizzazione chiamata Dashboard, presente su Apple CarPlay. La sperimentazione della nuova funzione è infatti iniziata nelle ultime beta dell’app. Per chi non lo sapesse, Dashboard è un’interessante organizzazione visuale della schermata, che consente, attraverso gli iPhone, di gestire chiamate in entrata o in uscita, riproduzione di musica o podcast, calendario e quant’altro, senza dover mai uscire dalla schermata di navigazione. Una funzione assai utile dunque, com’è facile intuire, perché consente un vero e proprio multitasking senza dover interrompere la ricezione delle istruzioni di guida, con minori distrazioni dovute alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Presto laapp diGPSsupporterà la nuova modalità di visualizzazione chiamata, presente suCar. La sperimentazione della nuova funzione è infatti iniziata nelle ultime beta dell’app. Per chi non lo sapesse,è un’interessante organizzazione visuale della schermata, che consente, attraverso gli iPhone, di gestire chiamate in entrata o in uscita, riproduzione di musica o podcast, calendario e quant’altro, senza dover mai uscire dschermata di. Una funzione assai utile dunque, com’è facile intuire, perché consente un vero e proprio multitasking senza dover interrompere la ricezione delle istruzioni di guida, con minori distrazioni dovute...

iOS 13.4 ha introdotto a fine marzo il supporto alle app di navigazione di terze parti sulla Dashboard di CarPlay e a distanza di otto mesi Waze sembra adesso pronta a sfruttarla. Lo afferma The Verge ...

Waze: supporto per lo split view in Apple CarPlay

Attraverso le parole di un tipster, sembra che presto potremo vedere l'interfaccia di Waze in esecuzione in Split View all'interno di Apple CarPlay.

