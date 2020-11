Warframe sta per sbarcare su PS5

Leggi su eurogamer

Digital Extremes ha annunciato questo mese che, il popolare gioco di ruolo free-to-play, riceverà presto un porting dedicato per la next-gen e, ora, abbiamo scoperto quando il titolo sarà disponibile su PS5. I fan non dovranno attendere molto, perchéuscirà su PS5 domani, giovedì 26 novembre. Come precedentemente annunciato, il gioco girerà in 4K a 60 fotogrammi al secondo, includerà il supporto per i trigger adattivi del DualSense e la funzionalità dell'interfaccia utente delle attività di PS5. Sarà supportato anche il multiplayer cross-gen su PS4 e PS5.