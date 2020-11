Valentina Gullace | “All Together Now? Mi fa bene all’anima”

(Di mercoledì 25 novembre 2020)è tra i 100 giudici del programma musicale targato Mediaset”, ma lei è molto di più: è una bravissima cantante, una superba interprete di musical, un’insegnate e tanto altro. Insomma, è un’artista a 360° come ce ne sono poche in circolazione. Tra le molteplici attività anche un album all’attivo “La mia stanza segreta”, dove lamette in mostra le proprie emozioni e le grandi qualità canore. Noi di Metropolitan Magazine l’abbiamo raggiunta per una bella intervista: Ciao, come stai nonostante questo periodo? V.G.: “Abbastanza, anche se dal primo lockdown ho passato varie fasi: una prima fase dove mi sono proprio spenta, poi una fase dove ho avuto voglia di ricominciare, sperare e sognare, ed ...

rdegiorgi53 : Intervista all’artista Valentina Gullace, presente sul muro di “HALL TOGHETER NOW” -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Gullace

TPI

Valentina Gullace è un'artista a 360° e lo dimostra sempre, in ogni circostanza e in ogni sfaccettatura dell'arte, anche nel suo primo album.Tra i concorrenti della nuova edizione di “ All Together Now “, il talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker in onda nella prima serata del mercoledì, c’è Beatrice Baldaccini, protagonista ...