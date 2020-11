Uomini e Donne, addio a Maria S. volto celebre del Trono Over (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giornata dura per il pubblico di Uomini e Donne. È venuto infatti a mancare uno dei volti noti del programma: stiamo parlando di Maria S., storica protagonista del Trono Over. A diffondere la notizia è stata Anna Tedesco, sua collega nel parterre del programma Mariano. Ecco le parole che hanno commosso i fan. La dama del Trono Over ci ha regalato un gran numero di momenti indimenticabili. A questi hanno contribuito anche le imitazioni di Tina Cipollari. Tuttavia, è arrivata qualche ora fa la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: Maria S. purtroppo non ce l’ha fatta. A darne il triste annuncio un’altra celebre ex protagonista di Uomini e Donne, Anna Tedesco. La bionda dama del ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giornata dura per il pubblico di. È venuto infatti a mancare uno dei volti noti del programma: stiamo parlando diS., storica protagonista del. A diffondere la notizia è stata Anna Tedesco, sua collega nel parterre del programmano. Ecco le parole che hanno commosso i fan. La dama delci ha regalato un gran numero di momenti indimenticabili. A questi hanno contribuito anche le imitazioni di Tina Cipollari. Tuttavia, è arrivata qualche ora fa la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere:S. purtroppo non ce l’ha fatta. A darne il triste annuncio un’altraex protagonista di, Anna Tedesco. La bionda dama del ...

