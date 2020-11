Taylor Swift, da oggi disponibile “Folklore: the long pond studio sessions” (Di mercoledì 25 novembre 2020) È disponibile da oggi, mercoledì 25 novembre, in tutte le piattaforme di streaming “Folklore: the long pond studio sessions (from the disney+ special) deluxe edition”, una nuova speciale edizione dell’album dei record di Taylor Swift contenente, oltre ai brani già pubblicati, anche tutte le tracce in versione live presentate all’interno della produzione originale Disney+ “Folklore: the long pond studio sessions”, disponibile da oggi sulla piattaforma. Da oggi è inoltre possibile vedere anche un’inedita “quarantine version” di “exile” feat. Bon Iver, tra i pezzi più apprezzati dal pubblico all’interno dell’album con ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Èda, mercoledì 25 novembre, in tutte le piattaforme di streaming: thesessions (from the disney+ special) deluxe edition”, una nuova speciale edizione dell’album dei record dicontenente, oltre ai brani già pubblicati, anche tutte le tracce in versione live presentate all’interno della produzione originale Disney+: thedasulla piattaforma. Daè inoltre possibile vedere anche un’inedita “quarantine version” di “exile” feat. Bon Iver, tra i pezzi più apprezzati dal pubblico all’interno dell’album con ...

team_world : DOMANI scoprirai le storie e i segreti dietro a ogni brano dell’album dell’anno FOLKLORE di Taylor Swift ?? ? Scopr… - team_world : SEMPLICEMENTE • F A N T A S T I C O • #folkloreOnDisneyPlus ? Se anche tu vuoi conoscere la storia dietro ad ogni… - Mendes_sVoice : RT @PayolaSwiftIta: Holy Taylor Swift ha parlato in un'intervista a @GMA riguardo al suo film “folklore: the long pond studio sessions” da… - Rbca92 : RT @intaysarms: io: taylor almeno un’intervista su folklore ce la potevi fare taylor swift: PERCHÉ FARE DELLE SEMPLICI INTERVISTE QUANDO P… - pvrpIepinkskies : chissà di cosa si facevano le persone che sostenevano somigliassi a Taylor Swift lmao -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Swift Primi dischi di Taylor Swift ri-registrati Periodico Daily - Notizie Beyoncé, Taylor Swift e Dua Lipa pronte a trionfare ai Grammy 2021

Hanno totalizzato ben 19 nomination in tre ai Grammy 2021. Beyoncé, Taylor Swift e Dua Lipa, saranno le vere protagoniste della 63esima edizione di una delle manifestazioni canore più importanti che c ...

Grammy 2021, tutte le nomination: da Beyoncé a Post Malone, da Billie Eilish ai Coldplay, da Justin Bieber a Taylor Swift

Le nove candidature fanno già oggi di Beyoncé l'artista donna con più nominations nella storia dei Grammy: 79 finora, alla pari con Paul McCartney per il secondo posto in classifica dietro Jay-Z che q ...

Hanno totalizzato ben 19 nomination in tre ai Grammy 2021. Beyoncé, Taylor Swift e Dua Lipa, saranno le vere protagoniste della 63esima edizione di una delle manifestazioni canore più importanti che c ...Le nove candidature fanno già oggi di Beyoncé l'artista donna con più nominations nella storia dei Grammy: 79 finora, alla pari con Paul McCartney per il secondo posto in classifica dietro Jay-Z che q ...