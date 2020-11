Sci di fondo, il settore femminile dell’Italia può continuare a crescere. Ma occorre realismo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Partirà nel fine settimana la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo, ed in casa Italia, per quanto concerne il settore femminile, i riflettori saranno puntati inevitabilmente su Greta Laurent, chiamata all’annata della consacrazione per quanto riguarda le sprint, assieme a Lucia Scardoni. Laurent è classe 1992, Scardoni è del 1991: a 28 e 29 anni sono nel pieno della maturità agonistica ed in questa stagione entrano in una fase della carriera in cui occorre raccogliere i frutti di quanto seminato negli anni scorsi, in cui anche i ripetuti cambi di staff tecnico in seno all’Italia hanno potuto incidere sul loro rendimento. La preparazione all’annata 2020-2021, invece, è stata seguita dagli stessi tecnici delle ultime due stagioni, con il solo cambio di Simone Paredi con Renato Pasini, e quindi anche ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Partirà nel fine settimana la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci di, ed in casa Italia, per quanto concerne il, i riflettori saranno puntati inevitabilmente su Greta Laurent, chiamata all’annata della consacrazione per quanto riguarda le sprint, assieme a Lucia Scardoni. Laurent è classe 1992, Scardoni è del 1991: a 28 e 29 anni sono nel pieno della maturità agonistica ed in questa stagione entrano in una fase della carriera in cuiraccogliere i frutti di quanto seminato negli anni scorsi, in cui anche i ripetuti cambi di staff tecnico in seno all’Italia hanno potuto incidere sul loro rendimento. La preparazione all’annata 2020-2021, invece, è stata seguita dagli stessi tecnici delle ultime due stagioni, con il solo cambio di Simone Paredi con Renato Pasini, e quindi anche ...

