‘Salvare i vecchietti rovinando la vita ai giovani’ Consigliere Fraschini | lei è veramente così o fa finta?

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani. Sono nove mesi che non pensiamo ad altro, per salvare poche migliaia distiamosul lungo termine ladi un sacco di giovani. È il solito conflitto generazionale, tra garantiti e non. Tutta questa vicenda ha dimostrato ancora una volta che l’Italia dà la precedenza sempre e solo agli anziani. Adesso è tempo di cambiare il passo, di sacrifici ne abbiamo già fatti fin troppi, abbiamo già fatto due tentativi, direi che Conte e i suoi sgherri hanno la coscienza pulita: adesso si può riaprire e poi, ripeto, viva Darwin!“. Signor Niccolò, ho letto più volte questa breve e brillante “summa” dello scontro generazionale che Lei vede come sfondo di questa pandemia. E’ proprio vero che il nostro Paese si divide tra ...