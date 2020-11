Roma: Locatelli a gennaio se parte Diawara? (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Roma sta pensando ad acquisti e cessioni in vista della finestra di calciomercato di gennaio. I fari sono puntati su Manuel Locatelli, obiettivo numero uno di gennaio se Amadou Diawara dovesse partire. Le gerarchie dell’allenatore giallorosso sembrano essere molto cambiate nell’ultimo periodo: accanto a Veretout preferisce Pellegrini e in sua assenza sarebbe Villar ad assumere il ruolo di regista. Diawara potrebbe dunque trovarsi fuori dai giochi. Due club di Premier League sono interessati al centrocampista guineano, che tornerà titolare nella sfida di Europa League contro il CFR Cluj. West Ham e Leicester sembrano pronte a concretizzare il loro interesse per il giocatore giallorosso con un’offerta. Locatelli alla Roma? Qualora ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lasta pensando ad acquisti e cessioni in vista della finestra di calciomercato di. I fari sono puntati su Manuel, obiettivo numero uno dise Amadoudovesse partire. Le gerarchie dell’allenatore giallorosso sembrano essere molto cambiate nell’ultimo periodo: accanto a Veretout preferisce Pellegrini e in sua assenza sarebbe Villar ad assumere il ruolo di regista.potrebbe dunque trovarsi fuori dai giochi. Due club di Premier League sono interessati al centrocampista guineano, che tornerà titolare nella sfida di Europa League contro il CFR Cluj. West Ham e Leicester sembrano pronte a concretizzare il loro interesse per il giocatore giallorosso con un’offerta.alla? Qualora ...

