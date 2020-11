Real Madrid, Zidane: «Mi dispiace per l’Inter. Il calcio è così» (Di giovedì 26 novembre 2020) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro l’Inter Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro l’Inter. VITTORIA – «Sono partite importanti, l’abbiamo preparata bene. Avevamo una partita difficile ma abbiamo giocato con carattere e personalità facendo la partita giusta per stasera. Sono contento per i ragazzi che spesso sono criticati. Oggi sono contento per loro perché il calcio è così, non puoi sempre vincere ma l’importante è dare tutto in campo e oggi abbiamo dato tutto». SVOLTA – «Vogliamo sempre continuità e giocare bene ma non è sempre possibile vincere. La settimana scorsa abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Zinedine, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League controZinedine, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League contro. VITTORIA – «Sono partite importanti, l’abbiamo preparata bene. Avevamo una partita difficile ma abbiamo giocato con carattere e personalità facendo la partita giusta per stasera. Sono contento per i ragazzi che spesso sono criticati. Oggi sono contento per loro perché il, non puoi sempre vincere ma l’importante è dare tutto in campo e oggi abbiamo dato tutto». SVOLTA – «Vogliamo sempre continuità e giocare bene ma non è sempre possibile vincere. La settimana scorsa abbiamo ...

