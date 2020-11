Piccoli YouTuber si diventa

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Partire da un’idea, mettere in pista un progetto e realizzarlo. Non basta fare due smorfie davanti allo smartphone per fare un video. Bisogna avere un’infarinatura tecnica, qualche nozione di base. E soprattutto saper dare spazio alla creatività. Anche se si è bambini. Soprattutto se si è bambini.. Manuale per aspiranti creator di Roberta Franceschetti ed Elisa Salamini (editoriale Scienza) spiega il necessario con un linguaggio semplice e divertente ma sempre puntuale. «Vogliamo promuovere un atteggiamento positivo sulle possibilità offerte dal digitale, senza demonizzarlo», dice Roberta Franceschetti , che insieme a xxx ha fondato il portale mamamo.it, che si occupa di educazione digitale per bambini e ragazzi. Ai bambini piace fare video, e allora perché non aiutarli ad andare oltre i balletti e le riprese dei videogiochi e stimolare la ...