Picchiarello | il simpatico picchio dei cartoon

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 25 novembre 1940 è un giorno speciale per il mondo dei cartoni animati. Proprio in questa data, infatti, esordiva negli Stati Uniti un nuovo personaggio,(Woody Woodpecker in inglese) che di lì a poco sarebbe diventato uno dei più amati e popolari di sempre. Ispirato aldelle ghiande, l’uccellino pasticcione fece il suo debutto nel cortometraggio Knock Knock come spalla del protagonista Andy Panda. Fu Walter Lantz a disegnarlo per conto della Warner Bros. (in collaborazione con Ben Hardaway, l’addetto alle bozze) e si trattava dello stesso disegnatore che aveva contribuito alla nascita di altri due miti, Bugs Bunny e Daffy Duck. Ben presto ilmattacchione deiconquistò tutti con la sua contagiosa risata, doppiata nei primi anni da Mel Blanc. Ildelle ...