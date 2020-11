Napoli, la Giunta approva delibera per l’assunzione di 1000 dipendenti comunali (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Giunta del comune di Napoli ha approvato una delibera a firma del vicesindaco e assessore al Personale, Enrico Panini, che approva il Piano di fabbisogno del personale per gli anni 2020, 2021 e 2022. La delibera prevede 1130 assunzioni a tempo indeterminato (279 unità nel 2020, 819 unità nel 2021, 32 unità nel 2022); 179 assunzioni a tempo determinato (78 assunzioni nel 2020, 101 assunzioni nel 2021). Le decisioni della delibera diventeranno definitive solo a seguito dell’approvazione del Bilancio preventivo. “La Giunta de Magistris – ha spiegato il vicesindaco – pianifica e approva, dunque, il fabbisogno del personale tra assunzioni a tempo indeterminato e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladel comune dihato unaa firma del vicesindaco e assessore al Personale, Enrico Panini, cheil Piano di fabbisogno del personale per gli anni 2020, 2021 e 2022. Laprevede 1130 assunzioni a tempo indeterminato (279 unità nel 2020, 819 unità nel 2021, 32 unità nel 2022); 179 assunzioni a tempo determinato (78 assunzioni nel 2020, 101 assunzioni nel 2021). Le decisioni delladiventeranno definitive solo a seguito dell’zione del Bilancio preventivo. “Lade Magistris – ha spiegato il vicesindaco – pianifica e, dunque, il fabbisogno del personale tra assunzioni a tempo indeterminato e ...

100cellae : Fuori Grasso, dentro Napoli e Pietroni, FdI in crisi: ecco la Giunta Tedesco bis - ExPartibus : Napoli, Giunta approva intitolazione di 3 nuovi toponimi - - pietro_riccio : Napoli, Giunta approva intitolazione di 3 nuovi toponimi - - Big_Notizie : #Civitavecchia Grasso e Galizia fuori (per ora), Tedesco ridisegna la Giunta. Out pure la Riccetti. Dentro Napoli e… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Giunta Napoli, Giunta approva intitolazione di 3 nuovi toponimi ExPartibus Scuole chiuse a Salerno, Socialisti e M5S attaccano sindaco

Tempo di lettura: 3 minuti. Salerno – Il sindaco Vincenzo Napoli, nella prima serata del 24, annuncia la decisione di mantenere chiuse le scuole – riaperte dalla Regione dalla ...

Omicidio Mangione, estradato raffadalese. Rinchiuso nel carcere di Napoli

Angelo D’Antona, il trentacinquenne di Raffadali, arrestato in Germania, ritenuto uno dei due presunti killer del 69enne raffadalese Pasquale Mangione, ammazzato il 2 dicembre del 2011, in contrada “M ...

Tempo di lettura: 3 minuti. Salerno – Il sindaco Vincenzo Napoli, nella prima serata del 24, annuncia la decisione di mantenere chiuse le scuole – riaperte dalla Regione dalla ...Angelo D’Antona, il trentacinquenne di Raffadali, arrestato in Germania, ritenuto uno dei due presunti killer del 69enne raffadalese Pasquale Mangione, ammazzato il 2 dicembre del 2011, in contrada “M ...