Milan, la lista dei convocati di Bonera per il Lille

La lista dei convocati di Bonera per la sfida di Europa League del Milan in casa del Lille

Il Milan è atteso dalla trasferta di Lille in Europa League senza l'infortunato Zlatan Ibrahimovic. Anche mister Pioli non sarà in panchina, ancora positivo al Covid-19. A guidare i rossoneri ci sarà nuovamente Bonera, che ha reso nota la lista dei convocati per la gara contro i francesi:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tataru?anu;
Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli;
Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Tonali;
Attaccanti: Colombo, Maldini, Rebic.

Il Milan ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Europa League contro il Lille, in programma domani alle ore 18:55 allo stadio Pierre Mauroy di Villeneuve-d'Ascq. Out Leao, Ibrahimovic e Saelemaekers.

Il Milan ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Europa League contro il Lille, in programma domani alle ore 18:55 allo stadio Pierre Mauroy di Villeneuve-d'Ascq. Out Leao, Ibrahimovic e Saelemaekers.