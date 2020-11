L’Oréal Paris contro le molestie nei luoghi pubblici

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 25 novembre 2020) I risultati di una ricerca internazionale sulle molestie sessuali in luoghi pubblici, condotta in partnership con Ipsos e i ricercatori della Cornell University per L’Oréal Paris, ha evidenziato che il 78% delle donne ha avuto un’esperienza di molestia sessuale in un luogo pubblico. Solo il 25% delle vittime afferma di essere stata aiutata da qualcuno. L’86% delle persone non sa che cosa fare quando è testimone di un episodio di molestia.