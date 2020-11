«L' Alligatore» | 5 cose da sapere sulla nuova serie di Rai2

Leggi su panorama

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Un investigatore senza licenza, che non ama la violenza e le armi, ma che non teme di usare metodi illegali pur di arrivare alla verità. Ecco chi è Marco Buratti, il protagonista de L', ladi Rai 2 tratta dalladi romanzi best seller di Massimo Carlotto, interpretato da Matteo Martari: ingiustamente condannato a sette anni di carcere, quando esce di galera diventa un detective molto particolare e accetta casi difficili - a volte disperati - ma è abile a risolverli muovendosi nel mondo extra legale con un obiettivo: smascherare le malefatte delle organizzazioni criminali. Ecco cinquedafiction in quattro puntate, al via da mercoledì 25 novembre, prodotta da Domenico Procacci per Fandango. L', ...