Infortunio Osimhen | il centravanti ancora in dubbio per la Roma

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Arrivano notizie poco confortanti sulle condizioni di Victor, infortunatosi alla spalla con la sua Nigeria. Come riportato dal quotidiano Repubblica, l’attaccante non è… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? L'agente di #Osimhen: 'La verità sul suo infortunio: quando tornerà davvero' ? - SOSFanta : ?? L'agente di #Osimhen: 'La verità sul suo infortunio: quando tornerà davvero' ? - Fantacalcio : Napoli, Osimhen a disposizione prima del previsto? L'annuncio dell'agente - infoitsport : Napoli, negativi i tamponi della squadra ma Osimhen ancora ko per l'infortunio alla spalla - sscalcionapoli1 : CdM sull'infortunio di Osimhen: 'Punta ad esserci con la Roma' #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Osimhen

La Repubblica di oggi, tra le altre cose, aggiorna sul recupero dall'infortunio dell'attaccante Victor Osimhen ...Come sta Victor Osimhen? Quando potrà davvero rientrare in campo? Dopo l’infortunio alla spalla che ha tenuto il nigeriano fuori con il Milan, l’agente D’Avila a Radio Kiss Kiss ha chiarito le reali c ...