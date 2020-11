Il racconto choc di Donatella Rettore a Storie Italiane | “Un pedofilo tentò di violentarmi”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020) C’è del terrore negli occhi di. La voce di Splendido Splendente ha dovuto affrontare la bestia della violenza sessuale quando era giovanissima, e non soltanto una volta. Il suoarriva oggi, 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’artista si è lasciata andare in uno sfogo in cui ha raccontato due fatti orribili di cui è stata protagonista da bambina, nel primo caso, e a 15 anni per l’ultima volta. Aveva solo 8 anni, racconta, quando un uomo le si avvicinò con fare sospetto. In quel momento la piccolastava raccogliendo dei fiori e quello sconosciuto aveva iniziato a denudarsi. Per fortuna le venne ...