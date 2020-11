Guendalina Tavassi e i video hard: ‘Spero li abbiano tutti’ (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Adesso ho un po’ metabolizzato ma è difficile andare avanti“. Guendalina Tavassi si confessa dopo che alcuni suoi video privati girati insieme al marito Umberto D’Aponte sono finiti in rete divenendo ormai virali. La ex gieffina si dice però sorpresa dalla quantità di messaggi di sostegno e vicinanza ricevuti: “Non mi aspettavo tanta solidarietà” ammette. La ricostruzione della vicenda Intervistata da Fanpage la Tavassi prova a ricostruire la vicenda, anche se non sa come sia stato possibile questo hackeraggio: “Un tecnico con il quale mi sono messa in contatto ha addirittura visto che al mio ICloud era collegato un computer che aveva avuto accesso al mio telefono. Mio marito e io abbiamo usiamo lo stesso ICloud a cui sono collegati il pc, il mio telefono e il suo. Ma tra gli accessi c’era pure quello di questo ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Adesso ho un po’ metabolizzato ma è difficile andare avanti“.si confessa dopo che alcuni suoiprivati girati insieme al marito Umberto D’Aponte sono finiti in rete divenendo ormai virali. La ex gieffina si dice però sorpresa dalla quantità di messaggi di sostegno e vicinanza ricevuti: “Non mi aspettavo tanta solidarietà” ammette. La ricostruzione della vicenda Intervistata da Fanpage laprova a ricostruire la vicenda, anche se non sa come sia stato possibile questo hackeraggio: “Un tecnico con il quale mi sono messa in contatto ha addirittura visto che al mio ICloud era collegato un computer che aveva avuto accesso al mio telefono. Mio marito e io abbiamo usiamo lo stesso ICloud a cui sono collegati il pc, il mio telefono e il suo. Ma tra gli accessi c’era pure quello di questo ...

