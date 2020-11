GF Vip 5 | Giada De Blanck nel cast dopo l’uscita della madre?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 25 novembre 2020)Deè uno dei volti vip voluti da Alfonso Signorini al Gf vip 5, tra i nuovi concorrenti in arrivo al reality per il prolungamento del gioco esteso fino a febbraio 2021. O almeno questo è quanto ha riportato lo stesso Signorini un una diretta del suo web-format “Casa Chi”. Nel suo pronunciarsi in merito alle trattativefiglia dell’ultima concorrente uscente dalla Casa, Patrizia De, Signorini ha fatto sapere anche la rispostagiovane e seconda classificata a L’isola dei famosi nel 2003. Scopriamo insieme i dettagli di quanto è accaduto. Gf vip 5,Desarà ingaggiata nel? Nella ventunesima puntata del Gf vip 5 si è decretata l’eliminazione di Patrizia De, tanto voluta da Alfonso ...