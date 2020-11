George Best scompare a soli 59 anni – 25 novembre 2005 – VIDEO (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 25 novembre 2005 muore a Londra, a causa di un’infezione al fegato, una delle stelle più luminose del calcio: George Best «Ho speso molti soldi per alcool, donne e macchine veloci. Il resto l’ho sperperato». Una delle frasi più celebri mai pronunciate da George Best, che sembra una semplice battuta. E invece dipinge un quadro piuttosto completo della vita vissuta dal Quinto Beatle, questo il suo soprannome per via della capigliatura a caschetto molto simile a quella della leggendaria band di Liverpool. Quell’alcool citato all’inizio, infatti, in cui Best ha speso molti dei suoi soldi, è stato il suo peggior nemico, che alla fine lo ha sconfitto. Perché il 25 novembre 2005 al Cromwell Hospital di Londra perde la vita a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 25muore a Londra, a causa di un’infezione al fegato, una delle stelle più luminose del calcio:«Ho speso molti soldi per alcool, donne e macchine veloci. Il resto l’ho sperperato». Una delle frasi più celebri mai pronunciate da, che sembra una semplice battuta. E invece dipinge un quadro piuttosto completo della vita vissuta dal Quinto Beatle, questo il suo soprannome per via della capigliatura a caschetto molto simile a quella della leggendaria band di Liverpool. Quell’alcool citato all’inizio, infatti, in cuiha speso molti dei suoi soldi, è stato il suo peggior nemico, che alla fine lo ha sconfitto. Perché il 25al Cromwell Hospital di Londra perde la vita a ...

bisagnino : 25 novembre 2005, a 59 anni muore George Best. Pallone d'Oro tutto genio e sregolatezza - LoSport11 : 15 anni fa la scomparsa di George #Best, all'età di 59 anni, a causa delle conseguenze di una vita segnata dall'abu… - UnioneSarda : #AccaddeOggi - Muore il #25novembre 2005 a Londra George Best, considerato tra i migliori calciatori della storia. - andrea_pecchia : Muore a Londra il #25novembre 2005 #GeorgeBest. 'Perché Pelé good, Maradona Better, George Best'.… - AndreArmageddon : RT @GoalItalia: 15 anni fa ci lasciava uno dei più grandi ?? George Best, talento assoluto tra mille difficoltà ???? -

Il 25 novembre 2005 muore George Best, il 'quinto Beatle' del calcio britannico

Sempre, che è un po’ come dire mai, allo specchio. Forse era semplicemente troppo bello, a proposito di specchi, e ogni volta che avrà incontrato il suo viso riflesso avrà pensato che a lui non sarebb ...

