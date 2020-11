Games with Gold dicembre 2020: i giochi gratuiti per Xbox (Di mercoledì 25 novembre 2020) Microsoft ha svelato i titoli in promozione per i Games with Gold di dicembre 2020 giocabili gratuitamente dagli abbonati Xbox Live Gold Per il mese di dicembre, i membri di Xbox Live Gold riceveranno quattro nuovi giochi gratuiti. Due su Xbox One e due su Xbox 360, è possibile giocare entrambi i titoli Xbox 360 su Xbox One. The Raven Remastered,(One) dall’1 al 31 dicembre Saints Row: Gat out of Hell,(One/360) dall’1 al 15 dicembre Bleed 2, (One) dal 16 dicembre al 15 gennaio Stacking (360/One), dal 16 al 31 dicembre Games ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Microsoft ha svelato i titoli in promozione per idigiocabili gratuitamente dagli abbonatiLivePer il mese di, i membri diLivericeveranno quattro nuovi. Due suOne e due su360, è possibile giocare entrambi i titoli360 suOne. The Raven Remastered,(One) dall’1 al 31Saints Row: Gat out of Hell,(One/360) dall’1 al 15Bleed 2, (One) dal 16al 15 gennaio Stacking (360/One), dal 16 al 31...

