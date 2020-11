Elon Musk guadagna 7 | 2 miliardi in 7 giorni | ora è più ricco di Bill Gates

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In pochiha superato sia Mark Zuckerberg chediventando il secondo piùal mondo. Ecco a quanto ammonta il patrimonio dire 7,2di dollari e diventare il secondo uomo piùal mondo.è riuscito in questa impresa scalzando due arcinoti paperoni dalla seconda e L'articolo NewNotizie.it.

Corriere : Elon Musk supera Gates e diventa secondo uomo più ricco del mondo - politica_popolo : Elon Musk continua ad accumulare successi e ricchezze e con il suo patrimonio di 128 miliardi di dollari sorpassa B… - medicojunghiano : Elon Musk è la seconda persona più ricca al mondo e supera anche Bill Gates - AndreaBertaglio : In meno di sei mesi, #ElonMusk è passato dal non voler costruire #batterie nella #Tesla #GigaBerlin al garantire di… - AbZero_design : Elon Musk supera Bill Gates: è il secondo uomo più ricco del mondo ( -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

Il brand cinese organizza il suo primo concerto virtuale che avrà luogo in Danimarca e sarà registrato interamente da smartphone OnePlus. L'evento programmato per dicembre sarà gratuito e disponibile ...Elon Musk dice grazie alla Dallara. Il magnate della Tesla ha inviato un messaggio di ringraziamento all'azienda di Varano Melegari per aver contribuito alla riuscita della missio ...