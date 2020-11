Dpcm 22 | racconto semi-serio per una diversa gestione della pandemia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Ancora poco e andrò a casa”, pensò John Yossarian guardando il calendario. “Mancano pochi giorni alla scadenza del, poi potrò riabbracciare amici e parenti”. Socchiuse gli occhi e si lasciò trasportare fino a una birreria, al compleanno dello zio, al Natale ormai alle porte. Era stata dura, ma un giorno alla volta, tenendo gli occhi fissi sull’obiettivo, era arrivato in fondo. Ancora pochi giorni… È in arrivo il“Natale”, gracchiò la radio. Vietati sci e cenoni… “Natale?”, sobbalzò John, con la bocca contorta in una smorfia tra sofferenza e disgusto. “Non è possibile! Prima avevano detto 23 novembre, poi 3 dicembre, ora… chissà?”. Yossarian girava per la stanza cercando di trattenere la rabbia che premeva per uscire. “Ascolta”, intervenne serafico Orr, il collega che faceva tamponi su tamponi ma risultava sempre ...