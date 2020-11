DjMaRiiO : D.E.P Diego Armando Maradona ?? - Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - SportStorie : RT @MinistroEconom1: È morto il grande campione Diego Armando Maradona. C'è grande cordoglio in tutto il Sudamerica, soprattutto in Colombi… - SandroBonomi2 : RT @jacopo_iacoboni: È morto mio padre, uomo perbene e bravo È morto Diego Armando Maradona, il mio eroe di bambino Se ne va definitivame… -

Ultime Notizie dalla rete : Diego Armando

Diego Armando Maradona è morto. Il miglior giocatore di calcio della storia, due volte campione del mondo e leggenda del calcio. Il campione argentino aveva 60 anni. Secondo quanto riportato ...La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie ...