Detto Fatto, l'imbarazzante tutorial per fare la spesa scatena l'ira del web con pesanti accuse di sessismo

Bufera su "Detto Fatto". Nel contenitore pomeridiano condotto da Bianca Guaccero è apparso un tutorial con la pole dancer Emily Angelillo che ha mostrato ai telespettatori il "miglior mondo" per andare a fare la spesa. Emily con il carrello alla mano ha iniziato a camminare in modo sinuoso fino ad un finto scaffale per mostrare che per prendere un prodotto posto in alto non va bene arrampicarsi malamente ma basta solo spingersi sulle punte in postura perfetta. Senza sforzo e con "eleganza". Stesso discorso se dovesse cadere qualcosa per terra ci si accovaccia sulle gambe e, come ha specificato la protagonista del tutorial: "Se voglio dare un tocco un pochino più intrigante alla situazione posso alzare un pochino il ginocchio". Una valanga di commenti social hanno massacrato il video

ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - AlbertoBagnai : Mi hanno fatto sapere che Sky ha messo un veto su di me. Pensavano che mi rattristassi e invece ho detto “meno male… - zazoomblog : Detto Fatto l’imbarazzante tutorial per fare la spesa scatena l’ira del web con pesanti accuse di sessismo -… - EM1998_ : RT @scar15385: Generalità del puttanone che a Detto Fatto fa la spesa con tacchi e minigonna grazie -

Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, ...

Zaia: «Veneto in fascia 5: oggi 76 morti. Abbiamo un piano per gestire l'emergenza»

«Noi - ha aggiunto - abbiamo fatto proposta dell'uso della mascherina e dei distanziamenti ... Molte misure non decollano perché non c'è certezza del ristoro, e molti ci dicono che è meglio chiuderli» ...

