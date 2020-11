Detto Fatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: “anni di lotte buttati nel cesso” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Detto Fatto, il programma pomeridiano in onda su Rai 2, ieri ha proposto ai telespettatori un segmento che ha scatenato indignazione e sgomento. La conduttrice Bianca Guaccero ha dedicato uno spazio ad un tutorial che consiglia alle donne come fare la spesa in modo più sensuale e intrigante, avvalendosi della collaborazione della pole dancer Emily Angelillo. La ragazza ha spiegato, passo passo, come una donna dovrebbe comportarsi all’interno di un supermercato, reso alla stregua di una passerella. Il tutorial è molto dettagliato e suggerisce come posizionare le mani per afferrare il manico del carrello, come ancheggiare sui tacchi tra una corsia e l’altra, come ... Leggi su trendit (Di mercoledì 25 novembre 2020), il programma pomeridiano in onda su Rai 2, ieri ha proposto ai telespettatori un segmento che ha scatenato indignazione e sgomento. La conduttrice Bianca Guaccero ha dedicato uno spazio ad unche consiglia alle donnelainpiùe intrigante, avvalendosi della collaborazione della pole dancer Emily Angelillo. La ragazza ha spiegato, passo passo,una donna dovrebbe comportarsi all’interno di un supermercato, reso alla stregua di una passerella. Ilè molto dettagliato e suggerisceposizionare le mani per afferrare il manico del carrello,ancheggiare sui tacchi tra una corsia e l’altra,...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - AlbertoBagnai : Mi hanno fatto sapere che Sky ha messo un veto su di me. Pensavano che mi rattristassi e invece ho detto “meno male… - LucaBizzarri : Il problema non è la frase che ha detto ma che uno (che dice una cosa) così lo hanno eletto Pres. della commissione… - ___marika_____ : RT @peularis: Franci: 'Stasera mentre c’era la musica, nonostante ti avessi appena detto che avrei fatto un passo indietro, non sono riusci… - unaperson4acaso : o per il fatto che ha detto tantissime volte la n word, in questo caso senza nemmeno scusarsi. Inoltre ogni volta c… -

Ultime Notizie dalla rete : Detto Fatto “Detto Fatto”, i tutorial della settimana dal 23 al 27 novembre Tv Sorrisi e Canzoni “Attentato terroristico” a Lugano: una donna attacca due persone con un coltello in un centro commerciale. “Era nota alle autorità”

Ha tentato di accoltellare una donna al collo e di strangolarne un’altra, ma l’intervento dei passanti ha evitato che l’attacco sferrato da una 28enne in un centro commerciale di Lugano, in Svizzera, ...

von der Leyen: sul Recovery plan Ungheria e Polonia possono fare ricorso alla Corte di giustizia Ue

Lo ha detto la presidente della Commissione europea ... Con pochissimo tempo davanti a noi faremo comunque tutto il possibile per raggiungere un'intesa". "Siamo disposti a essere creativi ma non a ...

Ha tentato di accoltellare una donna al collo e di strangolarne un’altra, ma l’intervento dei passanti ha evitato che l’attacco sferrato da una 28enne in un centro commerciale di Lugano, in Svizzera, ...Lo ha detto la presidente della Commissione europea ... Con pochissimo tempo davanti a noi faremo comunque tutto il possibile per raggiungere un'intesa". "Siamo disposti a essere creativi ma non a ...