Bimba di dieci anni muore dopo aver battuto la testa a scuola (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una bambina di 10 anni è morta dopo aver battuto la testa mentre faceva educazione fisica. È accaduto nella scuola Vittorio Emanuele Orlando di via Lussembrugo a Palermo. Sul posto sono giunti i Sanitari del 118 ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina esprime “profondo cordoglio e dolore” per la tragedia. La titolare della scuola esprime anche la “massima vicinanza alla famiglia” e rende noto che il Ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una bambina di 10è mortalamentre faceva educazione fisica. È accaduto nellaVittorio Emanuele Orlando di via Lussembrugo a Palermo. Sul posto sono giunti i Sanitari del 118 ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina esprime “profondo cordoglio e dolore” per la tragedia. La titolare dellaesprime anche la “massima vicinanza alla famiglia” e rende noto che il Ministero ha già avviato tutti gli accertamenti del caso.

