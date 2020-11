Biden: non sarà un terzo mandato Obama (Di mercoledì 25 novembre 2020) (ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - "Il mio non sarà un terzo mandato Obama". Joe Biden, nella sua prima intervista tv da presidente Usa eletto, assicura come la sua amministrazione non solo rappresenterà ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 25 novembre 2020) (ANSA) - WASHINGTON, 24 NOV - "Il mio nonun". Joe, nella sua prima intervista tv da presidente Usa eletto, assicura come la sua amministrazione non solo rappresenterà ...

ma non vede l'ora di farlo. Il dottore ha ribadito che spera di continuare il suo lavoro sulla pandemia durante la prossima amministrazione. Biden ha detto oggi ai giornalisti che la sua squadra è ...

Usa: Biden, “amnistia per 11 milioni di immigrati irregolari” nei primi giorni di governo

Nei mesi scorsi Biden ha più volte stimato in “11 milioni di persone ... ha ammesso che “parte del piano dipenderà dal tipo di cooperazione che potrò o non potrò ottenere dal Congresso”: i ...

