Assorbenti gratis per legge, la svolta per tutte le donne in Scozia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 14 maggio 2019 Lega e Movimento 5 Stelle hanno respinto la proposta del Pd di attuare un emendamento al ddl riguardante la riduzione dell’Iva sugli Assorbenti dal 22 % al 5 %. La riduzione dell’Iva è troppo onerosa e non ci sono le coperture era stata la motivazione. Per trovare le coperture alla ‘Tampon tax’ (così era stato ribattezzato l’emendamento), ci sarebbero voluti tra i 220 e i 300 milioni di euro. Secondouno studio condotti da Idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, è emerso che in Italia esiste una disparità di costi tra prodotti per l’igiene maschile e femminile. Se è vero che per quanto riguarda creme, cosmesi e altri prodotti di bellezza possiamo affidarci a scelte low cost o comunque meno indispensabili, lo stesso non possiamo dire degli Assorbenti.



Considerando un prezzo medio di 2,50 euro per un pacchetto da 12 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 14 maggio 2019 Lega e Movimento 5 Stelle hanno respinto la proposta del Pd di attuare un emendamento al ddl riguardante la riduzione dell’Iva suglidal 22 % al 5 %. La riduzione dell’Iva è troppo onerosa e non ci sono le coperture era stata la motivazione. Per trovare le coperture alla ‘Tampon tax’ (così era stato ribattezzato l’emendamento), ci sarebbero voluti tra i 220 e i 300 milioni di euro. Secondouno studio condotti da Idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, è emerso che in Italia esiste una disparità di costi tra prodotti per l’igiene maschile e femminile. Se è vero che per quanto riguarda creme, cosmesi e altri prodotti di bellezza possiamo affidarci a scelte low cost o comunque meno indispensabili, lo stesso non possiamo dire degliConsiderando un prezzo medio di 2,50 euro per un pacchetto da 12 ...

ilpost : La Scozia sarà il primo paese a garantire gli assorbenti gratis - Corriere : Scozia, assorbenti gratis per «chiunque ne abbia bisogno»: è il primo Paese al mondo - Corriere : Scozia, assorbenti gratis per «chiunque ne abbia bisogno»: è il primo Paese al mondo - Valeria14929557 : RT @Corriere: Scozia, assorbenti gratis per «chiunque ne abbia bisogno»: è il primo Paese al mondo - ChiaraBidda : RT @ilpost: La Scozia sarà il primo paese a garantire gli assorbenti gratis -