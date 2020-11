VIDEO Juventus Ferencvaros HIGHLIGHTS (Di martedì 24 novembre 2020) La Juventus affronta nuovamente la formazione magiara del Ferencvaros, dopo aver vinto la scorsa trasferta: stavolta i bianconeri di Pirlo affrontano l’impegno tra le mura amiche. GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DEL MATCH. Giornal.it. Leggi su giornal (Di martedì 24 novembre 2020) Laaffronta nuovamente la formazione magiara del, dopo aver vinto la scorsa trasferta: stavolta i bianconeri di Pirlo affrontano l’impegno tra le mura amiche. GLISARANNO DISPONIBILI POCO DOPO LA FINE DEL MATCH. Giornal.it.

Serie A, Juventus-Cagliari 2-0: gli highlights - Sportmediaset Sport Mediaset Nedved: "Pirlo? Non pensavo volesse giocare così"

Andiamo avanti migliorando, voglio vedere ancora altri progressi". Video: Dybala e il Covid: "Vinciamo facendo squadra" (Mediaset) Su Dybala, in vista della gara di Champions: "Per la Juve ogni ...

Zidane su Conte: "Un leader nato"

Il tecnico esalta le doti caratteriali del suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus.

