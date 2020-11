Teramo | un invalido 70enne in attesa del tampone da un mese | ' Sono prigioniero in casa'

(Di martedì 24 novembre 2020) Un uomo di Silvi Marina, in provincia di, è indelper il Covid dal 26 ottobre scorso. Ilsi sfoga: 'in'. Il nipote racconta sulle pagine ...

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Teramo invalido

Il Messaggero

Un uomo di Silvi Marina, in provincia di Teramo, è in attesa del tampone per il Covid dal 26 ottobre scorso. Il 70enne, invalido si sfoga: “Sono prigioniero in casa”. Il nipote racconta sulle pagine d ...Compleanno amaro oggi per un invalido di 70 anni, di Silvi Marina, in provincia di Teramo. L’uomo aspetta il tampone dal 26 ottobre scorso. «Lo zio ha chiamato l'avvocato - dice il nipote – ha ...