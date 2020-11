**Servizi segreti: verso proroga Vecchione, stasera riunione Cisr dopo Cdm** (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Questa sera, dopo il Consiglio dei ministri in programma alle 18 ma non ancora iniziato a Palazzo Chigi, si terrà, a quanto si apprende, una riunione del Cisr, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Sul tavolo dovrebbe esserci anche la proroga del direttore generale del Dis Gennaro Vecchione, proroga che dovrebbe tuttavia avvenire la prossima settimana. La nomina è in capo al premier, visto che Conte ha tenuto la delega ai Servizi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Questa sera,il Consiglio dei ministri in programma alle 18 ma non ancora iniziato a Palazzo Chigi, si terrà, a quanto si apprende, unadel, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Sul tavolo dovrebbe esserci anche ladel direttore generale del Dis Gennaroche dovrebbe tuttavia avvenire la prossima settimana. La nomina è in capo al premier, visto che Conte ha tenuto la delega ai Servizi.

lauraboldrini : La Procura di Roma chiude l'inchiesta su #Regeni, indagando alcuni agenti dei servizi segreti egiziani. Ne dà notiz… - ProMeTH3us99 : @rubio_chef Azz ...hanno disturbato i servizi segreti pe na chiavata - laura12ottobre : Non erano i servizi segreti, era la polizia stradale! 'E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere… - rella_pasquale : @LucaBizzarri E stato già detto 'colpa dei Massoni e dei servizi segreti'? - Vatuttobene_ : Biden designa una donna ai vertici dei servizi segreti. Vuole fare come Renzi col Cnel. #Biden -