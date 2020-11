Saraniti | “A Palermo condannati a vincere | il gol una liberazione Più paura di Teramo o Bari? Rispondo così”

(Di martedì 24 novembre 2020) Parola ad Andrea.Diversi sono stati i temi trattati dall'attaccante del, approdato nel capoluogo siciliano in estate, intervistato ai microfoni del 'Corriere dello Sport': dalle prestazioni offerte fin qui con la maglia rosanero, al traguardo ancora da raggiungere. Dopo un avvio tutt'altro che positivo, il numero 9 di Roberto Boscaglia ha messo a segno due reti, contribuendo in modo significativo ai cinque risultati utili di fila conquistati dalla compagine siciliana."Avrei potuto sfruttare meglio le occasioni, è mancata un po' di 'cattiveria'. Stiamo facendo grandi cose, ci siamo ripresi i punti che abbiamo lasciato a causa del virus e di un avvio incerto. Il campionato è un po’ falsato, una settimana più tranquilla ci serviva come il pane, ora non possiamo mollare. Asiamoa ...

