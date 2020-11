Piste chiuse, Conte cerca l’intesa con l’Ue. Ma l’Austria dice no (Di mercoledì 25 novembre 2020) Se Giuseppe Conte era stato esplicito nel dire no al Natale sulla neve, ieri i super esperti del governo che guidano la lotta al Covid lo sono stati ancora di più. Franco Locatelli, presidente del consiglio superiore di sanità, ha detto che le vacanze sugli sci «sono incompatibili con la situazione dell’epidemia». E Gianni Rezza (direttore della Prevenzione al ministero della Salute) ha spiegato che «solo il prossimo inverno, dopo la campagna dei vaccini anti-Covid, potremo pensare di sciare in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Se Giuseppeera stato esplicito nel dire no al Natale sulla neve, ieri i super esperti del governo che guidano la lotta al Covid lo sono stati ancora di più. Franco Locatelli, presidente del consiglio superiore di sanità, ha detto che le vacanze sugli sci «sono incompatibili con la situazione dell’epidemia». E Gianni Rezza (direttore della Prevenzione al ministero della Salute) ha spiegato che «solo il prossimo inverno, dopo la campagna dei vaccini anti-Covid, potremo pensare di sciare in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

