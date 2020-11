Piemonte guida la battaglia contro i colossi dell’e-commerce (Di martedì 24 novembre 2020) Una proposta di legge per aumentare le aliquote della web tax per i colossi dell’e-commerce: 15 per cento abitualmente e fino al 30 nei momenti più complicati, come i lockdown da Covid. Lo annuncia il governatore del Piemonte Alberto Cirio che ha ottenuto il via libera della sua Giunta, a ridosso di un incontro con gli operatori, avvenuto in mattinata. Ora l’obiettivo è di coinvolgere altri cinque Consigli regionali italiani per portare la proposta come modifica di legge al Parlamento. Nella proposta si prevede inoltre che il ricavato della tassa sarà versato come ristoro al commercio locale. “Con la web tax che propone il Piemonte, in “tempi di pace” entrerebbero nelle casse dello Stato due miliardi e mezzo di euro. Questo con una stima prudenziale, da confrontare con i circa ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 24 novembre 2020) Una proposta di legge per aumentare le aliquote della web tax per i: 15 per cento abitualmente e fino al 30 nei momenti più complicati, come i lockdown da Covid. Lo annuncia il governatore delAlberto Cirio che ha ottenuto il via libera della sua Giunta, a ridosso di un incon gli operatori, avvenuto in mattinata. Ora l’obiettivo è di coinvolgere altri cinque Consigli regionali italiani per portare la proposta come modifica di legge al Parlamento. Nella proposta si prevede inoltre che il ricavato della tassa sarà versato come ristoro al commercio locale. “Con la web tax che propone il, in “tempi di pace” entrerebbero nelle casse dello Stato due miliardi e mezzo di euro. Questo con una stima prudenziale, da confrontare con i circa ...

nuovasocieta : Piemonte guida la battaglia contro i colossi dell’e-commerce - notiziepiemont : #Turismo: da giugno 2021 nasce in #Piemonte la prima guida online per #disabili @regionepiemonte @vittoriapoggio… - notiziepiemont : Turismo: da giugno 2021 nasce in Piemonte la prima guida online per disabili - frfal : RT @Unioncamere_Pie: Riconfermato Gian Paolo Coscia alla guida di Unioncamere Piemonte ?? - Unioncamere_Pie : Riconfermato Gian Paolo Coscia alla guida di Unioncamere Piemonte ?? -