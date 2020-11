Pestaggio a San Vittore, otto agenti a processo per aver picchiato un detenuto (Di martedì 24 novembre 2020) Quello che si vede dalle immagini delle telecamere di sicurezza del carcere di Milano potrebbe essere una scena di Vis a Vis: tre persone tengono fermo un detenuto, una quarta prende la rincorsa per tirargli un pungo. E poi lo colpisce ancora, svariate volte. Il Pestaggio è avvenuto il 6 giugno del 2019 a San Vittore, e ha portato a giudizio otto agenzi di polizia penitenziaria per “lesioni penali”. A distanza di oltre un anno, ieri è iniziato il processo, così l’accaduto è trapelato anche ai mezzi di informazione. Il fatto è stato finora tenuto nascosto, ma non nel tentativo di insabbiarlo: è stata proprio la direzione del carcere a segnalare l’accaduto all’autorità giudiziaria. >> Leggi anche: Conte e la tosse ad “otto e mezzo”, utenti in ansia: «Ma sta male?»: il flash bomba ... Leggi su urbanpost (Di martedì 24 novembre 2020) Quello che si vede dalle immagini delle telecamere di sicurezza del carcere di Milano potrebbe essere una scena di Vis a Vis: tre persone tengono fermo un, una quarta prende la rincorsa per tirargli un pungo. E poi lo colpisce ancora, svariate volte. Ilè avvenuto il 6 giugno del 2019 a San, e ha portato a giudizioagenzi di polizia penitenziaria per “lesioni penali”. A distanza di oltre un anno, ieri è iniziato il, così l’accaduto è trapelato anche ai mezzi di informazione. Il fatto è stato finora tenuto nascosto, ma non nel tentativo di insabbiarlo: è stata proprio la direzione del carcere a segnalare l’accaduto all’autorità giudiziaria. >> Leggi anche: Conte e la tosse ad “e mezzo”, utenti in ansia: «Ma sta male?»: il flash bomba ...

