Open Fiber | Starace | ' a Cdp controllo operativo in caso di uscita Enel'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Il controllo statale viene esercitato tramite Cdp che è l'altro azionista di Open Fiber. In caso di uscita Cdp dovrà assumere il controllo operativo dell'asset". Ad affermarlo nel corso di una conferenza stampa in occasione della presentazione del piano è l'ad di Enel, Francesco Starace rispondendo a una domanda su come si sarebbe garantito il controllo statale nel caso di una vendita della partecipazione di Enel in Open Fiber.

