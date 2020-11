“Non indossa la biancheria intima”, clamoroso retroscena su Patrizia De Blanck (Di martedì 24 novembre 2020) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 23 novembre, la Contessa Patrizia De Blanck è stata eliminata. Il pubblico ha dunque deciso che a rimanere in gioco fossero gli altri tre ragazzi con lei al televoto, Dayane Mello, Adua Del Vesco e Francesco Oppini. In questi mesi, però, la De Blanck è stata una delle protagoniste assolute della casa; c’è chi l’ha amata e chi l’ha odiata ma, non si può certo dire che le sue vicende non abbiamo intrattenuto gli spettatori. Si è parlato di lei anche negli studi di Pomeriggio 5, in cui un ex gieffino ha rivelato un aspetto inedito della Contessa. Patrizia De Blanck, il retroscena “Non indossa biancheria intima…” Dal salotto di Barbara D’Urso, l’ex gieffino Fulvio Abbate è ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 24 novembre 2020) Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 23 novembre, la ContessaDeè stata eliminata. Il pubblico ha dunque deciso che a rimanere in gioco fossero gli altri tre ragazzi con lei al televoto, Dayane Mello, Adua Del Vesco e Francesco Oppini. In questi mesi, però, la Deè stata una delle protagoniste assolute della casa; c’è chi l’ha amata e chi l’ha odiata ma, non si può certo dire che le sue vicende non abbiamo intrattenuto gli spettatori. Si è parlato di lei anche negli studi di Pomeriggio 5, in cui un ex gieffino ha rivelato un aspetto inedito della Contessa.De, ilintima…” Dal salotto di Barbara D’Urso, l’ex gieffino Fulvio Abbate è ...

romifivestars : @gianppaolo Quello che mi lascia stupito è il fatto delle persone che non hanno ancora capito come stanno realmen… - Astralyy : @NickySantoro99 @Lucia_NoFear Non me ne frega un cazzo se fa le da fastidio o meno, assid lo avrà detto in una mani… - Stregalife1 : RT @Libellu87858416: La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall'aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. L… - Donato68599139 : @PZuntini @mam8111 @anna95859997 Le mascherine che usano a scuola,o quelle addirittura di tendenza che si vedono in… - goldenlumos : -direttamente a uno st*pratore in questo modo. se 'quelli come te' non si sanno trattenere davanti a una RAGAZZINA… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non indossa DAN BROWN ospite d'onore al Festival "Anteprime" a Pietrasanta Seven Press