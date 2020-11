Lazio, multa a Hoedt per aver ripreso l’arrivo dell’aereo a Crotone (Di martedì 24 novembre 2020) Pugno duro della società biancoceleste che multerà Wesley Hoedt per aver ripreso l’aereo della società a Crotone Dopo le plemiche relative ai tamponi, in casa Lazio imperversa ora il caso del primo volo dell’aereo di squadra. Il viaggio verso Crotone dei biancocelesti, oltre ad essere stato turbolento per via delle avverse condizioni meteo, sta facendo discutere per via di alcune immagini dell’aereo durante la traversata. Infatti del volo verso la Calabria sono spuntati due video sui social che la società biancoceleste non ha proprio gradito. Dopo una piccola indagine, facilitata appunta dal dominio pubblico visto che erano state pubblicate su Instagram, ed è stato individuato l’autore della prima ripresa. Si tratta del difensore ... Leggi su zon (Di martedì 24 novembre 2020) Pugno duro della società biancoceleste che multerà Wesleyperl’aereo della società aDopo le plemiche relative ai tamponi, in casaimperversa ora il caso del primo volodi squadra. Il viaggio versodei biancocelesti, oltre ad essere stato turbolento per via delle avverse condizioni meteo, sta facendo discutere per via di alcune immaginidurante la trsata. Infatti del volo verso la Calabria sono spuntati due video sui social che la società biancoceleste non ha proprio gradito. Dopo una piccola indagine, facilitata appunta dal dominio pubblico visto che erano state pubblicate su Instagram, ed è stato individuato l’autore della prima ripresa. Si tratta del difensore ...

