Juventus-Ferencvaros | Pirlo | “Noi superficiali | Dybala non al 100% Cambi? Mi sarei aspettato di più”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Siamo partiti male, ma abbiamo portato a casa una vittoria importante.Queste le parole del tecnico dellaAndrea, intervistato al termine della sfida di Champions League che ha visto i bianconeri trionfare all'Allianz Stadium contro il. L'allenatore della Vecchia Signora - aritmeticamente qualificata agli ottavi di finale - si è espresso sul gioco espresso dalla sua squadra soffermandosi sull'atteggiamento messo in campo questa sera. "L'obiettivo era quello di avere un altro atteggiamento, però quando si giocano queste partite apparentemente semplici vai incontro a delle difficoltà. Siamo statispesso e ci siamo fatti schiacciare più volte, questo non va bene. Non abbiamo fatto una buona prima pressione, forse è normale dopo tante partite che sopraggiunga un po’ di stanchezza. ...

juventusfc : KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - juventusfc : GALLERY | Il @Fradi_HU alla scoperta dell'Allianz Stadium! - juventusfc : Le parole del Mister e di Tek, qui ?? - spotcalcio11 : SPOTCALCIO11?: La Juve rimonta il Ferencvaros e va agli ottavi ma Pirlo non è contento dei suoi... Articolo ??… - RadioMDN : #pagelle bianconere #JuventusFerencvaros -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ferencvaros

Pagina non ufficiale, non autorizzata e non connessa a Juventus Football Club S.p.A. I marchi JUVENTUS, JUVE sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A.All’Allianz Stadium va in scena la quarta giornata di Champions League tra Juventus-Ferencvaros, finita 2-1. A Torino passano in vantaggio gli ospiti, al 19' con Uzuni. Il giovane ...