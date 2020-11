Inter-Real Madrid, Zidane: “Conte leader, era il mio capitano. Vi dico la mia su Sergio Ramos”. E sullo scambio Isco-Eriksen… (Di martedì 24 novembre 2020) "Conte? Lui è un leader nato".Parola di Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid, alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il suo primo commento è rivolto all'ex compagno di squadra Antonio Conte, allenatore rivale dei nerazzurri in vista della gara della competizione europea: "Era il mio capitano alla Juventus, abbiamo vissuto tante cose insieme, ho avuto sempre un buon rapporto con lui. Da tecnico fa quel che faceva da ragazzo, è un leader nato, lo era in campo e da tecnico è la stessa cosa. Siamo preparati, conosciamo l'importanza della gara di domani. Noi giochiamo sempre per vincere, non per perdere o pareggiare. Non sappiamo quello che succederà, ma l'importante è dare tutto in campo. È ... Leggi su mediagol (Di martedì 24 novembre 2020) "Conte? Lui è unnato".Parola di Zinedine. Il tecnico del, alla vigilia del match di Champions League contro l', ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il suo primo commento è rivolto all'ex compagno di squadra Antonio Conte, allenatore rivale dei nerazzurri in vista della gara della competizione europea: "Era il mioalla Juventus, abbiamo vissuto tante cose insieme, ho avuto sempre un buon rapporto con lui. Da tecnico fa quel che faceva da ragazzo, è unnato, lo era in campo e da tecnico è la stessa cosa. Siamo preparati, conosciamo l'importanza della gara di domani. Noi giochiamo sempre per vincere, non per perdere o pareggiare. Non sappiamo quello che succederà, ma l'importante è dare tutto in campo. È ...

