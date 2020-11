Gualtieri: “Sospensione tasse per tutte le aziende in perdita” (Di martedì 24 novembre 2020) Il “Ristori quater” dovrebbe essere varato dal Consiglio dei ministri di venerdì prossimo e conterrà misure, a cominciare dal rinvio di diverse scadenze fiscali, destinate “non solo ai settori direttamente interessati dalle misure restrittive ma a tutti i settori economici con perdite“, come ha sottolineato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla legge di Bilancio. il quarto decreto Ristori sarà approvato dopo il voto sullo scostamento di bilancio da 8 miliardi, previsto per mercoledì 25 novembre in Senato e per giovedì 26 alla Camera. “Siamo pronti a confrontarci con le forze politiche che in Parlamento vorranno avere un approccio costruttivo, a partire dalle misure di rinvio delle scadenze tributarie e altre eventuali misure, che sarà possibile inserire nel decreto ristori quattro”, ha affermato il ministro. Per essere approvato lo scostamento ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) Il “Ristori quater” dovrebbe essere varato dal Consiglio dei ministri di venerdì prossimo e conterrà misure, a cominciare dal rinvio di diverse scadenze fiscali, destinate “non solo ai settori direttamente interessati dalle misure restrittive ma a tutti i settori economici con perdite“, come ha sottolineato il ministro dell’Economia Robertoin audizione sulla legge di Bilancio. il quarto decreto Ristori sarà approvato dopo il voto sullo scostamento di bilancio da 8 miliardi, previsto per mercoledì 25 novembre in Senato e per giovedì 26 alla Camera. “Siamo pronti a confrontarci con le forze politiche che in Parlamento vorranno avere un approccio costruttivo, a partire dalle misure di rinvio delle scadenze tributarie e altre eventuali misure, che sarà possibile inserire nel decreto ristori quattro”, ha affermato il ministro. Per essere approvato lo scostamento ...

