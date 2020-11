Grande Fratello Vip 5 | Francesco Oppini e Andrea Zelletta in crisi video

Leggi su gossipblog

(Di martedì 24 novembre 2020), a poche ore dall’ultima diretta del ‘Vip 5’, sono piuttosto in. Dopo la notizia del prolungamento del programma fino all’8 febbraio, i due concorrenti meditano la possibilità di uscire (o meno) dal programma. Il telecronista sportivo si confronta in giardino con Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli:qui fa capire quanto realmente tenga a Tommaso e quanto abbia bisogno di tutto il suo appoggio e comprensione.L’unico che lo tiene lì dentro e potrebbe convincerlo a restare, è proprio lui. #GFVIP pic.twitter.com/84utWUitM6 — Lai. (@ziaaLai) November 24, 2020 Orlando: “Tommaso è una persona estremamente sensibile ed intelligente. Non ti preoccupare. Capirà la ...