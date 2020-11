GF Vip Patrizia De Blanck eliminata | Stefania Orlando in lacrime | “Mi sento responsabile”

(Di martedì 24 novembre 2020)Deha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. La contessa nonché la concorrente più discussa di questa nuova edizione del reality show ha salutato i suoi inquilini nel corso della ventunesima puntata. Nessuno si sarebbe aspettato un verdetto così netto e decisivo. Soprattutto se, a rischiare l’eliminazione c’era anche Dayane Melo, Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò, più volte protagonisti di accesi diverbi avuti con non pochi componenti della Casa. Resta il fatto che la contessa ha concluso il suo percorso al Grande Fratello Vip anche se, probabilmente, un suo video messaggio rimbalzerà presto sul led della Casa e chissà, probabilmente solleverà qualche nuovo scontro tra gli inquilini togliendosi d’altronde non pochi sassolini dalla scarpa. Tuttavia, a manifestare una certo malessere immediatamente dopo il verdetto, è stata ...

Alfonso Signorini ha svelato che il programma andrà in onda fino all'8 febbraio. La reazione dei concorrenti ha lasciato sorpreso il conduttore.Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 23 novembre, la Contessa Patrizia De Blanck è stata eliminata. Il pubblico ha dunque deciso che a rimanere in gioco fossero gli altri ...