Francesco Oppini spiega il pianto in puntata: "Mi sono sentito una m*rda" (Di martedì 24 novembre 2020) Il momento più importante della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5 non è stato tanto quello dell'eliminazione di Patrizia De Blanck o delle nomination, quanto l'annuncio dato da Alfonso Signorini ai Vipponi del prolungamento fino all'8 febbraio. Tra i concorrenti che hanno reagito peggio alla notizia figura anche Francesco Oppini, che in serata ha ricevuto un bellissimo rvm dal padre. Dopo la fine della diretta, Francesco è tornato sul suo pianto spiegando agli altri inquilini il motivo per cui è stato così male. La spiegazione di Francesco Oppini al pianto in puntata La difficoltà incontrata da Oppini è legata in maniera particolare ai fan che lo hanno sostenuto fino ad ...

