HuffPostItalia : 12enne grave per sindrome infiammatoria causata da Covid: salvato al Meyer di Firenze - FirenzePost : Firenze: 12enne contrae Covid-19, è grave, salvato all’Ospedale Meyer - infoitinterno : Covid, dopo 14 giorni di rianimazione 12enne dimesso e guarito. Ospedale Meyer di Firenze: “Ha… - StefanoDeloren1 : RT @HuffPostItalia: 12enne grave per sindrome infiammatoria causata da Covid: salvato al Meyer di Firenze - agenziaimpress : #Coronavirus. 12enne rischia la vita a causa delle complicanze, salvato al #Meyer di #Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze 12enne

Positivo al Covid, un bambino di 12 anni finisce in rianimazione al Meyer di Firenze. L'ospedale: "Prima volta di un caso così grave".Il ragazzino è stato in rianimazione per due settimane. Primo caso così grave per i medici del centro di cura e ricerca toscano ...