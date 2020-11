Fabio Fazio: carriera e vita privata del conduttore di Che Tempo che Fa (Di mercoledì 25 novembre 2020) È tra i conduttori più amati dal pubblico della Rai, ma anche uno dei più criticati. Fabio Fazio nasce come imitatore radiofonico e viene consacrato come conduttore da Quelli che il calcio, ma dal 2003 siede una delle cattedre più conosciute negli schermi Rai: quella del talk-show Che Tempo Che Fa. La sua vita è segnata dal legame con due donne: una è la moglie, l’altra la compagna “di studio” Luciana Litizzetto. Gli inizi della carriera di Fabio Fazio Nato a Savona nel 1964, Fabio Fazio cresce nella sua Liguria. Figlio di una donna di origini calabresi ma nata in Etiopia, si è laureato in Lettere a Genova con una tesi sui cantautori italiani, a riprova che l’interesse per lo spettacolo era già vivo nel giovane ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) È tra i conduttori più amati dal pubblico della Rai, ma anche uno dei più criticati.nasce come imitatore radiofonico e viene consacrato comeda Quelli che il calcio, ma dal 2003 siede una delle cattedre più conosciute negli schermi Rai: quella del talk-show CheChe Fa. La suaè segnata dal legame con due donne: una è la moglie, l’altra la compagna “di studio” Luciana Litizzetto. Gli inizi delladiNato a Savona nel 1964,cresce nella sua Liguria. Figlio di una donna di origini calabresi ma nata in Etiopia, si è laureato in Lettere a Genova con una tesi sui cantautori italiani, a riprova che l’interesse per lo spettacolo era già vivo nel giovane ...

