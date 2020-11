FA Cup: i giocatori colpiti alla testa potranno essere immediatamente sostituiti (Di martedì 24 novembre 2020) Importante svolta nella FA Cup. Dall’edizione 2020/2021, infatti, tutti i giocatori che riceveranno colpi alla testa potranno essere sostituiti immediatamente. La decisione arriva per prevenire conseguenze come commozioni cerebrali. “Il benessere dei giocatori è fondamentale e crediamo che questo sia un passo importante per aiutare loro, i club e le squadre mediche a identificare e gestire le lesioni alla testa e gli episodi di commozione cerebrale durante una partita” – spiega la FA nel comunicato in cui si annuncia la decisione presa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Importante svolta nella FA Cup. Dall’edizione 2020/2021, infatti, tutti iche riceveranno colpi. La decisione arriva per prevenire conseguenze come commozioni cerebrali. “Il bendeiè fondamentale e crediamo che questo sia un passo importante per aiutare loro, i club e le squadre mediche a identificare e gestire le lesionie gli episodi di commozione cerebrale durante una partita” – spiega la FA nel comunicato in cui si annuncia la decisione presa. SportFace.

